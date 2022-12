Prensa española le da hasta con el balde a Luis Enrique

Le dieron con todo. No tuvieron piedad alguna luego de la pronta eliminación (y sorpresiva) de España del Mundial de Qatar en octavos de final a manos de Marruecos, en la definición desde el punto blanco del penal.

La prensa española no escatimó en hacerle reclamos bastante fuertes al entrenador Luis Enrique, quien siempre ha sido muy criticado por parte de algunos miembros de los medios de comunicación por decisiones que ha tomado.

Sin embargo, antes que empezará el torneo ecuménico las palabras habían mermado bastante, puesto que todos se encontraban apoyando a ‘la Roja’ y la goleada ante Costa Rica 7-0 en la primera jornada hizo definitivamente que las criticas cesaran.

Pero esa paz que había se acabó. Horas después de que España quedara eliminada del Mundial, periodistas del Chiringuito, en su programa, le dieron hasta con el balde al técnico.

“Ha muerto con una cobardía táctica que no se va a perdonar nunca. Yo no soporto no muera de pie. Puede morir de pie, ¿pero que de 1000 pases ningún jugador se atreva ni a tirar un córner? En un tiro de esquina puede pasar de todo. Y seguimos con el toquecito, ¿De qué vale un córner si no acaba en el área?”, empezó el periodista Tomás Roncero en su intervención.

“Qué entrenador tan valiente tenemos. Así morimos hace cuatro años, hemos repetido lo de Rusia. Hay que ser inteligente. Metió a Sarabia para que pateara un penal en el último minuto y lo falló, ahora tiene una mochila de piedras. Qué psicología la que tiene Luis Enrique, por Dios. Luis Enrique ha fracasado estrepitosamente y nos ha llevado al precipicio con un planteamiento rácano y cobardón. Nadie puede jugar así defendiendo a un país”, agregó el comunicador, que estaba bastante exaltado dando sus palabras.

Pero las fuertes palabras no frenaron ahí por parte de Roncero. El periodista también le dijo al entrenador, que ha hecho stremears a lo largo del Mundial, que se “quede haciendo eso” si quiere.

“No ha tenido autocritica. Le hacen preguntas y dicen que los periodistas somos tópicos de verdad. Lo tópico de verdad es que Luis Enrique ha fracasado en la Selección. ¿Por qué hay que morir con una idea aunque sea necia? Puedes hacer un streamer y le dices a todos, ¿por qué te ríes cuando España queda eliminada?”, apuntó el comunicador.

Por otro lado, en medio del mismo programa, el periodista Edu Aguirre también arremetió fuertemente contra Luis Enrique y dijo que su Selección “no tiene carácter”.

“No estoy tan dolido porque Luis Enrique ha hecho que no sienta este Mundial. Lo de stremear nos hizo gracia a todos, pero tiene mucha más culpa de lo que pensamos. Luis Enrique ha hecho la lista que se le ha dado la gana, con chavales y sin tener ningún líder. En esta Selección no hay carácter. Dentro de unos años nos seguiremos acordando del fracaso de Luis Enrique como streamer”, manifestó el periodista.

Son incansables las críticas para Luis Enrique, que es bastante probable que no continúe como entrenador de la selección de España en el futuro.