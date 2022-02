“Estábamos babeando con Luis Díaz”: Michael Owen, leyenda del Liverpool

“No me malinterpretes, no ha hecho nada en particular que te haga pensar, ‘vaya, ha creado una oportunidad increíble’, pero me encanta su agudeza. Se ve rápido, se ve vivo, parece que presiona la pelota, no le importa correr hacia los jugadores y vencerlos”, agrega.

Owen destacó la rápida adaptación que ha mostrado el colombiano al fútbol que particularmente practica el Liverpool dirigido por el alemán Jürguen Klopp.

“Creo que parece un jugador del Liverpool, realmente parece que va a encajar en este equipo como un guante. Un jugador brillante. Ya en la breve aparición fugaz hasta ahora, parece que le queda bien esa camiseta roja”, aseguró el exdelantero mundialista en Francia 98, Corea y Japón 2002 y Alemania 2006.

Un jugador de la actual plantilla red que también quedó sorprendido por la actuación del guajiro en su estreno en la Premier League fue el lateral izquierdo escocés Andrew Robertson, quien señaló que desde las prácticas previas al compromiso había mostrado que podía ser importante ante el Leicester.

“En su primera sesión de entrenamiento lo vi volar y enseguida pensé, ‘¡aquí lo hará bien!’. Tenemos que dejar que se adapte, todavía tiene que aprender el idioma y la forma en que jugamos, pero creo que para ser su primer partido, ha estado excelente en su debut”, afirmó.