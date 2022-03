Luis Díaz, en el equipo ideal de la última fecha de la Eliminatoria

En el último partido de ‘la Tricolor’, el cual fue el pasado martes ante Venezuela, compromiso que ganó el combinado patrio 1-0 como visitante, el hombre del Liverpool de Inglaterra volvió a tener un destacado encuentro y fue un dolor de cabeza constante para los defensas rivales.

Si bien no pudo anotar - Faríñez le sacó un balón en la raya - el ex Junior corrió hasta el último momento del cotejo y dejó destellos de su gran nivel. Y por ese partido que hizo ante ‘la Vinotinto’, el goleador de la última edición de la Copa América con cuatro goles fue incluido en el once ideal elegido por los hinchas de la última fecha de la Eliminatoria.

El deportista es el único futbolista colombiano que aparece en esta nómina, la cual fue revelada este jueves en las redes sociales del ente que rige el balompié sudamericano.