Terminó la operación: Luis Díaz estará tres meses por fuera de las canchas

El resultado de los exámenes médicos fue claro y el guajiro tuvo que ser operado del ligamento colateral de su rodilla derecha. Algo que causó mucha desilusión en la plantilla del Liverpool, más en su actual entrenador Jürgen Klopp.

“Sí, no estaba en el mejor lugar posible. Está claro que es una gran decepción para todos nosotros y para él también. No fue una situación en el entrenamiento, sinceramente, nada, solo sintió algo. [Él] no sintió mucho al día siguiente, pero queríamos ser muy cautelosos y dijimos: ‘está bien, echemos un vistazo’. Luego llegó la noticia y fue un verdadero golpe en la cara, pero eso es todo hasta ahora”, fue el relato de Klopp.