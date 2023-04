Luis Amaranto Perea devela cómo fue su relación con Fuad Char en Junior

Perea, sin especificar si se refería a los jugadores, a cuestiones administrativas o a ambas, dejó en el aire que existen situaciones en Junior que necesitan y ameritan inspección y un cambio para mejorar.

“Le hago mucha fuerza a Junior por el trato y respeto que me dieron. Independientemente de la situación del fútbol, la gente me respetó. Cuando salía en Barranquilla, nunca hubo alguien que me insultara. Todo lo relaciono con lo netamente deportivo. Espero, lógicamente, que ‘Bolillo’ pueda estabilizarse. Lo que sí está claro es que entrenadores jóvenes o con mucha experiencia, no han podido. Hay muchos aspectos internos que yo creo se podrían revisar”, puntualizó.

Perea llegó a Junior en enero de 2020 como asistente técnico de Julio Avelino Comesaña. Fue nombrado como timonel tras la renuncia del colombo uruguayo en septiembre de ese mismo año tras ganar la Superliga 2019, en medio de la pandemia de covid-19. En agosto de 2021 fue retirado del cargo.