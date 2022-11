Astros vencen 3-2 a Filis y están a un juego de ganar la Serie Mundial

El dominicano Jeremy Peña conectó un cuadrangular y Justin Verlander rompió su maleficio para que los Astros de Houston superaran este jueves por 3-2 a los Filis de Filadelfia y se colocaran a una sola victoria de conquistar la Serie Mundial (2-3 también en el global).



El sexto juego del Clásico de Otoño se disputará el próximo sábado en el Minute Maid Park de Houston, donde, de ganar los Astros, se coronarían como los campeones de la temporada de las Grandes Ligas 2022



Verlander (2-0), quien llegó al partido de este jueves con marca de 0-6 en ocho presentaciones en la Serie Mundial, lanzó pelota de una carrera y seis ponches en cinco entradas para saborear su primer triunfo en la última instancia de la campaña de MLB.



Peña, quien desapareció la pelota del parque en la quinta entrada para alcanzar su cuarto jonrón en esta postemporada, se convirtió en el primer torpedero novato en lograr un vuelacercas en la Serie Mundial.



Noah Syndergaard (0-1) inició por los Filis y fue castigado por Peña, quien llevó al plato las dos carreras que permitió en las tres entradas que lanzó para los Filis.



El venezolano José Altuve conectó un doble en el primer turno al bate del partido ante Syndergaard y luego anotó por imparable de Peña al jardín central para inaugurar el marcador por los Astros.



La respuesta de los locales no se hizo esperar y Kyle Schwarber, abriendo la alineación de los Filis, castigó a Verlander detonando su bate con poder y enviando la pelota a las graderías del jardín derecho para igualar el partido a una carrera.



Tras permitir imparables a los dos primeros bateadores del encuentro, Syndergaard se recuperó al punto de que llegó a retirar a ocho bateadores consecutivos.



Hasta que nuevamente se encontró en la cuarta entrada con Peña, quien le conectó un picheo que se quedó en la zona de strike para enviar la esférica más allá de los límites del terreno y darle así la ventaja al conjunto de Houston (1-2).



Los Astros amenazaron con ampliar su ventaja en el séptimo episodio, cuando el cubano Yuli Gurriel llegó a la antesala sin outs.



Ante esta situación, el relevista dominicano Seranthony Domínguez dominó a David Hensley con un rodado al campocorto y a Chas McCormick con batazo al tercera base, con el cual Gurriel se desprendió al plato y fue puesto out mientras McCormick avanzó en la jugada hasta la segunda almohadilla.



El capítulo terminó con fallo al torpedero del boricua Martín Maldonado.



Los Astros lograron sumar otra anotación en el octavo por rodado del cubano Yordan Álvarez a la inicial, que permitió que Altuve sumara la tercera vuelta para Houston (1-3).



Los Filis reaccionaron en el cierre de ese octavo capítulo cuando el dominicano Jean Segura conectó un sencillo remolcador de la segunda carrera de los locales ante su compatriota Rafael Montero (2-3).



Con el batazo de Segura, Bryson Stott se desplazó hasta la tercera base representando la hipotética carrera del empate y con solo un out en la pizarra.



Para salvar la situación, Dusty Barker apeló a su cerrador Ryan Pressly, quien salió de la emboscada ponchando a Brandon Marsh y retirando a Schwarber con una fuerte línea que tomó el inicialista Trey Mancini, quien entró en sustitución de Gurriel.



Pressly (5) golpeó a Bryce Harper en la novena entrada antes de retirar a Nick Castellanos con rodado al campocorto para terminar el partido.



Por los Astros, el dominicano Héctor Neris lanzó dos tercios en blanco y su compatriota Bryan Abreu completó 1.1 episodios sin anotaciones y dos ponches.



Rafael Montero no estuvo tan efectivo como sus compañeros, solo pudo sacar un out y permitió una carrera.



En los Filis, el venezolano José Alvarado lanzó una entrada en blanco y Domínguez permitió una anotación en un episodio.



En la ofensiva de los Astros, Peña se fue con tres imparables en cuatro turnos, anotó una vuelta y produjo dos carreras; Altuve terminó con dos indiscutibles en cuatro apariciones al plato y anotó dos veces; y Álvarez falló en cuatro oportunidades con el madero y empujó una carrera.



Maldonado logró un imparable en cuatro turnos con el bate y Gurriel consiguió un hit en tres visitas a la caja de bateo.



Por los Filis, Segura bateó de 4-2 con una producida.