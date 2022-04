Luis Díaz, la pluma que atormentó al Villarreal

El plan de meter a Díaz de inicio le había salido bien al técnico alemán. Esta era tan solo la segunda titularidad del de Barrancas con la camiseta del Liverpool en la 'Champions', pero no se achicó. Enfrente de The Kop se atrevió a hacer algo que normalmente no busca, por pura generosidad. Tres veces recortó hacia el interior y tres veces buscó la meta de Rulli. Una declaración de intenciones.

El colombiano era la vía para desatascar la línea defensiva que el Villarreal había instalado en la frontal. Cuando no era un drible, era un disparo o un cambio de juego. Su banda era la que más caliente estuvo durante buena parte del partido. La atención amarilla se giró hacia él, para que en la segunda mitad entraran con mayor facilidad Jordan Henderson y Mohamed Salah por la otra y cayeran los dos tantos del 'Pool'..