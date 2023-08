¡Todos a votar por Linda! Nominada a mejor gol del Mundial Femenino 2023

Ahí podrán ver no solo el tanto de Linda Caicedo, sino también los de Sam Kerr (Australia) vs. Inglaterra; Bia Zaneratto (Brasil) vs. Panamá; Katie McCabe (Irlanda) vs. Canadá; Sophia Braun (Argentina) vs. Sudáfrica; Esmee Brugts (Países Bajos) vs. Vietnam; Mina Tanaka (Japón) vs. España; Aitana Bonmatí (España) vs. Suiza; Lauren James (Inglaterra) vs. China y el de Marta Cox (Panamá) vs. Francia.

Las votaciones se cerrarán el próximo 6 de septiembre y posteriormente la Fifa dará a conocer el gol ganador.