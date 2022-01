“Le dije al entrenador que yo iba a traer la carrera”: Harold Ramírez

Caimanes de Barranquilla obtuvo la primera victoria de su historia en la Serie del Caribe en su primer partido de esta edición, el viernes cuando venció 6-1 a los Navegantes del Magallanes de Venezuela y este sábado continuaron su ritmo ganador al superar en un disputado partido 6-5 a Astronautas de los Santos de Panamá, con un doble al jardín derecho de Harold Ramírez en su última oportunidad al bate.

“Tenía la confianza al 100% en el último turno. Algunos minutos antes, el entrenador me dijo que me iban a dar cuatro malas, y yo le dije que no; que me iban a pitchear y que yo iba a traer la carrera. Gracias a Dios que pude obtener el doble y así darle la victoria a mi equipo. Sinceramente esta es la Serie del Caribe que esperábamos, pero aún no lo hemos logrado todo”, dijo Harold Ramírez.

¡Partidazo desde el inicio hasta el final!



Harold Ramírez conecta batazo para darle el triunfo a @caimanesLPB #SerieDelCaribe2022 pic.twitter.com/lJQK50ULmB — SERIE DEL CARIBE (@beisboldecaribe) January 29, 2022

La representación colombiana en la Serie del Caribe 2022 ha logrado un inicio histórico en esta versión del clásico, destacándose por la gran ofensiva que han mostrado en sus primeras dos salidas, desempeño por el que ha sido reconocido su entrenador de bateo, el dominicano Mendy López.

"Uno siempre quiere ser parte de la historia y ser parte de esto ya es mucho", dijo López en rueda de prensa, luego del triunfo de este sábado frente a Panamá.

López, quien es segundo en la lista de líderes históricos de jonrones en la liga dominicana, ha sido señalado como el factor clave para que el conjunto colombiano esté mostrando el nivel ofensivo que ha alcanzado, un crédito que el ex pelotero otorga por completo a los jugadores.

"Son muchachos veteranos que saben qué hacer en el terreno de juego y han hecho lo que han tenido que hacer. Ellos están listos, están preparados", expresa López al referirse a cómo han respondido los bates colombianos en el terreno de juego.

López, quien tuvo una carrera brillante con las Águilas Cibaeñas en la República Dominicana y en el Caribe, entiende que los resultados que ha obtenido el equipo se debe al compromiso demostrado por cada uno de los jugadores que forman parte de la plantilla.

"Ellos vinieron comprometidos, primero a darle a Colombia una victoria que nunca habían conseguido en la Serie del Caribe y ahora con ganar la Serie del Caribe", indicó el entrenador de bateo, quien señaló que los jugadores han sido los protagonistas en este camino, que apenas comienza.

Finalmente, el entrenador principal, José Mosquera, se mostró orgulloso por la forma como el equipo viene afrontando cada compromiso en esta Serie del Caribe. Del mismo modo, afirmó estar muy emocionado por el techo que Caimanes pueda obtener en lo que queda de competencia.

“Hoy era ganar o morir. Este equipo viene jugando de la misma manera a cuando fue campeón. Somos un grupo que siempre viene de atrás, que nunca se rinde y que tiene siempre la fe intacta. Tenemos una plantilla importante. Hay decisiones difíciles que hay que tomar, pero la buena comunicación y el respeto que les doy a ellos en cada uno de su roles me ha ayudado para llegar hasta donde estamos”, Concluyó José Mosquera.

El próximo compromiso de Caimanes de Barranquilla será este domingo cuando se mida ante los Charros de Jalisco desde las 9 a.m.