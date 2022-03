“A la Selección debe venir un técnico que no sea caprichoso”: ‘Tren’ Valencia

R.

No voy a dar nombres, porque eso no se ve bien mientras esté un técnico nombrado, pero el que venga debe ser uno que no se equivoque tanto y que no sea caprichoso, porque eso es lo que nos está matando, el capricho. Si un jugador juega en una posición, póngalo ahí, no se ponga a inventar. Yo veo mucho invento en esa selección. El que la vaya a dirigir que la dirija bien y que no se ponga a inventar, porque estamos cansados de ver a los delanteros sacrificándose en posiciones y funciones que ellos no conocen.