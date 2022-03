La carrera de Colombia por el título sudamericano entra en su recta final

La ‘Tricolor’ va por el título. Las selecciones de Colombia, Brasil, Chile y Paraguay lucharán desde este domingo por el título del Sudamericano sub'17 femenino que se disputa en Montevideo hasta el 19 de marzo.

En un cuadrangular final que los enfrentará en tres jornadas, los cuatro equipos también intentarán sellar su boleto para el Mundial de la categoría, algo que solo lograrán los que ocupen los primeros tres lugares.

Con la delantera Jhonson como gran figura, Brasil intentará repetir lo que hizo en la fase de grupos, donde aplastó a todas sus rivales (3-0 vs Argentina, 7-0 vs Bolivia, 5-0 vs Paraguay y 6-0 vs Venezuela).

La goleadora marcó siete de los 21 goles que hizo un equipo que mantuvo su portería invicta por 360 minutos.

La Selección Colombia, por su parte, también tratará de repetir lo hecho en la primera ronda, donde sumó cuatro victorias en igual cantidad de encuentros disputados, con 15 goles a favor y apenas uno en contra.