La carrera atlética Mbaq2023 se toma Barranquilla

Tres recorridos para una mayoría de inscritos que estará en los 5 y 10 kilómetros. Y para los más exigentes, los que se han planteado este desafío de romper el límite de correr sin freno por más de dos horas y será para un grupo de atletas selectos que encabezan Juan Carlos Cardona y Jeison Suárez en los 21 kilómetros y el maratón (42k).

Para comprender la exigencia de la preparación de los fondistas, primero en la hidratación para recorrer un trayecto que no será plano y las rampas y bajadas; además de una temperatura prevista de 30 grados centígrados, una humedad del 76%.

Juan Carlos Cardona, de 48 años de edad, señala que en estos ambientes como el de Barranquilla, las zancadas y la punta de velocidad bajan.

“No es un lugar donde se hagan buenas marcas por la misma humedad, el calor, por el clima. No se puede correr acá rápido. Entonces una marca que se haga acá va a ser muy regular a una marca en Estados Unidos o en Europa, donde son climas propicios para correr rápido. No quiere decir eso que no sea rico correr acá, sino que las marcas van a disminuir en unos dos tres o cuatro minutos, y eso va a ser la diferencia en que en que estés en unos Juegos Olímpicos o en que no vayas al Centroamericano o al Panamericano”, explica Cardona.