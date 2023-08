La barranquillera Kiara Vásquez, campeona mundial de patinaje

Esta es la primera medalla de oro que consigue una mujer atlanticense en un Mundial de Patinaje. La representación del departamento en los últimos años siempre estaba en los hombres Álex Cujavante, quien es múltiple campeón ecuménico.

La joven de 18 años venía entrenando fuerte para cumplir su viejo anhelo de coronarse monarca universal de su categoría.

“Mis entrenadores sienten que podemos alcanzar las metas en el Mundial. Soy una de las más fuertes juveniles y puedo coronarme en las pruebas de velocidad, que son cinco en total. Confío en el trabajo de ellos, porque ellos me han preparado mucho tiempo”, declaró Kiara en entrevista con EL HERALDO antes de partir a territorio italiano.

“Desde muy pequeña he tenido la ilusión de ser campeona mundial y también olímpica. No me esperaba poder lograr este sueño de ir al Mundial tan joven. Desde muy pequeña he sido muy disciplinada y perseverante para lograr esto. Mi niño interior se debe sentir muy orgulloso de mí”, confesó en esa entrevista que auguraba sus éxito mundialista.