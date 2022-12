“Fue un maestro para mí”: Mbappé sobre Falcao

Sobre la influencia de ‘El Tigre’ en su forma de jugar, Mbappé aseguró que “es muy bueno de cara a la portería, tranquilo en su juego y me transmitió esa serenidad que yo no tenía, porque yo era joven, ilusionada y quería ir a 2.000 kilómetros por hora”.

Por su parte, el argentino Lautaro Martínez en varias ocasiones ha reiterado su admiración por el delantero colombiano desde que jugaba en el campeonato argentino.

Mientras jugaba para Racing de Avellaneda el jugador aseguró que “¿Si me parezco más a Batistuta o al Kun Agüero? No, yo me quiero parecer a Radamel Falcao. Lo dije siempre. Lo sigo mucho, trato de imitarlo”.

A su llegada a Italia, el jugador dijo que “mi ídolo era Radamel Falcao García. De niño lo admiraba cuando jugaba en Argentina en River Plate”, en una entrevista para la Gazzetta dello Sport que.