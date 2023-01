¿Quiénes serán los que no siguen en Junior?

Si los fichajes no se han terminado, las salidas tampoco. No todo fue alegría en el primer día de pretemporada del Junior. Varios jugadores que parece que no seguirán en la institución salieron con cara de amargura de la sede administrativa del equipo.

La felicidad en los nuevos fue igual de notoria que la amargura en los viejos. La directiva del cuadro rojiblanco avanza en la conformación de una nueva base de jugadores que devuelva la alegría al pueblo barranquillero y en ella no aparecen los nombres de varios de los actuales jugadores de la plantilla.

Lo seguro hasta ahora solo es la salida de Carlos Esparragoza, quien no se presentó a la sede por que buscará nuevos rumbos en donde pueda obtener más minutos. Misma situación para Alfonso Simarra, que aunque sí fue al recinto y manifestó que quiere continuar, destacó que su agente se viene encargando de ese tipo de temas.

Luis ‘Cariaco’ González y Fabián Viáfara eludieron a la prensa hasta más no poder. Ninguna de los dos futbolistas quiso mediar palabra y saliendo con cara de ‘pocos amigos’. Ninguno confirmó si seguirá en la institución.

Dany Rosero había dejado en duda su continuidad en horas de la mañana, incluso dejó un mensaje con tono de despedida para la afición rojiblanca: “gracias hinchada, son los mejores hermano. Gracias por el apoyo, son tres años en el club”.

En horas de la tarde el club anunció su renovación hasta 2024, junto a las de Jefferson Martínez, José Ortiz y Hómer Martínez.