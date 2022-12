Oswaldo Mackenzie recibe grado de bachiller a sus 49 años

Igualmente, el barranquillero dio su opinión sobre lo que ha vivido el equipo de su ciudad en el último tiempo: “Se han equivocado tanto con técnicos como con jugadores. Han venido técnicos que son muy buenos, pero en la cancha a veces se reflejan otras cosas. Han pasado deportistas y entrenadores que de pronto no aportaron el 100% o 120% que les exige la ciudad y el entorno, pues manejar a Junior significa mucho”.

Para el autor de la anotación en los últimos minutos del encuentro contra los ‘escarlatas’ en 1993, hay que confiar en el fútbol atlanticense. Y señaló las mejoras que debe tener el club rojiblanco: “Hay que creer en el fútbol del Atlántico, porque se ha perdido sentido de pertenencia y valores. Son escasos los barranquilleros o atlanticenses en el equipo. No han tenido la posibilidad de integrar las filas del club. Anteriormente sí se veían y había más sentido de pertenencia. Ha sido un punto en desventaja. Ojalá todo mejore y el que venga a Barranquilla tenga un propósito. Y que planifiquen bien para que no sucedan fracasos cada año. Junior es una institución grande, que invierte en los mejores jugadores y técnicos. Alguien debe saber contratar. Siempre y cuando le den todas las herramientas a Arturo Reyes y la calma al momento que no se den los resultados, es acertada su llegada. Esperemos que lo apoyen”.

Mackenzie valoró los fichajes de Amaury Torralvo e Iván Scarpeta: “Jugadores de más nombre han venido y no han salido por la puerta de adelante. Esperemos que Junior tenga un equipo competitivo”.