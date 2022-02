Julio Comesaña se retiró de la rueda de prensa para no hablar del arbitraje

El andar de Julio Avelino Comesaña en Independiente Medellín está dando de qué hablar. Ya sea en los resultados, en lo futbolístico, o por sus declaraciones en las ruedas de prensa.

La primera ocasión en la que tuvo cierto descontento con parte de la hinchada del ‘DIM’ y con algunos medios fue luego de la derrota 2-0 ante Patriotas por la fecha 2 de la Liga. En ese momento el colombo-uruguayo declaró que “hay que ver a quien se le llama equipo grande. Los grandes de verdad ganan donde es casi que una obligación. Entonces, los campeonatos se ganan a los que son inferiores y si no, no sirve. Esa es la verdad”.

Esas palabras generaron críticas para el estratega, que fue fuertemente cuestionado por la gente del ‘Poderoso de la Montaña’.

Tanto fue el tema, que el mismo Comesaña debió salir después de la victoria 2-0 al Deportivo Cali a aclarar la situación.

“Primero, no tengo nada que aclarar, porque no sé todavía cuál es el malestar. Porque aquí hay una interpretación de algunas personas… interpretación, como yo puedo interpretar también y decir acá algo en contra de ellos. No, no, yo no hablé del Medellín, no hablé de la institución, hablé del equipo. Hoy fuimos un equipo grande, hoy fuimos un equipo grande en la cancha, allá (contra Patriotas) no fuimos un equipo así grande, eso fue lo mismo que le dije a los jugadores. Además, a estas altura de mi vida dirijo equipos grandes nada más, ya no estoy para andar dando vueltas y empezar trabajos, necesito retos de esta naturaleza. No estoy en contra de la gente, ni contra Medellín. Quiero ganar, nada más”, dijo en su momento el timonel.

Ahora, nuevamente luego de una caída, esta vez 2-0 ante La Equidad, el orientador tuvo unas declaraciones polémicas, aunque no contra sus jugadores, sino contra el arbitraje, algo que lo llevó a abandonar la rueda de prensa solo contestando un interrogante.

“Sería muy bonito venir acá a hablar de fútbol luego de un partido de fútbol. Pero de este juego, necesito hablar del arbitraje, tampoco quiero agredir a nadie, ni desmerecer al rival. Pero no estoy en condiciones de hablar de fútbol sin hablar del arbitraje y si voy a sentarme aquí para que me pregunten, puedo decir cosas que no debo. No es con ustedes, sino que no puedo hablar de fútbol con el estado de ánimo que tengo”, empezó el entrenador.

“Les pido disculpas, pero me voy a retirar o me voy a quedar callado acompañando a Felipe (Pardo) y que hable lo que él crea que quiere decir”, añadió.

Esto podría traerle una sanción a Comesaña, puesto a que se retiró sin contestar los interrogantes de los periodistas, lo mismo que Felipe Pardo, quien un poco confundido, decidió acompañar a su técnico y se fue de la sala de prensa.

El colombo-uruguayo ahora se preparará para medirse ante Junior, club en el cual es ídolo y con el que ha ganado tres Ligas. Dicho juego será el miércoles, a las 8:15 p.m., en el Atanasio Girardot, de Medellín.