Juan Fernando Quintero sí estará con la selección Colombia

Aunque no estuvo disponible para afrontar el partido del pasado sábado de Junior ante Santa Fe, en el estadio Metropolitano, Juan Fernando Quintero sí dirá presente en los juegos amistosos de la selección Colombia.

El habilidoso mediocampista antioqueño no actuó contra los bogotanos por tener un problema en su tobillo izquierdo y su presencia con ‘la Amarilla’ estaba en duda. Inclusive el mismo Hernán Darío Gómez había asegurado que todavía no se decidían si iba o no a hacer parte de esos cotejos de preparación.

Sin embargo, en la mañana de este domingo el mismo futbolista publicó una imagen en sus redes sociales montado en un avión y colocó la bandera de Colombia, dando a entender que viajaba para ponerse a trabajar bajo las órdenes del entrenador Néstor Lorenzo.

Hay que resaltar que el problema que tuvo ‘Juanfer’ en su tobillo se dio en uno de los entrenamientos de esta semana y por eso no había podido entrenar con normalidad junto a sus compañeros.

Sin embargo, y pese a que no vio acción frente al cuadro ‘Cardenal’, se esperaba que el futbolista pudiera realizar trabajos de campo con normalidad esta semana sin ningún inconveniente.

De esta manera, Juan Fernando Quintero estará con ‘la Tricolor’ para enfrentar los juegos frente a Corea del Sur y Japón, ambos en territorio asiático, y se perderá los partidos de Junior ante América (jueves, 8:10 p.m.) y Unión Magdalena en Santa Marta (domingo, 3:15 p.m.), ambos por la Liga.