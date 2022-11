Joven colombiano le regaló una mochila wayuu a Cristiano Ronaldo

“Cuando lo vi acercarse a mí, me comenzaron a temblar las piernas (la rodilla milagrosamente resistió) y el corazón se puso a mil”, describió.

Asimismo, el joven aprovechó el encuentro para regalarle a ‘El Bicho’ una mochila wayuu.

“Cuando se la di, la recibió, me miró y me agradeció. Eso me mató. Después entré en shock; las piernas no paraban de temblar. Mi vida se siente rara después de esa foto. Se los juro. Cumplí mi sueño”, mencionó.

Aperitivo: le regalé una mochila Wayuu y se la llevó pic.twitter.com/QzakLORZrw — Sebastián Díaz (@sebasdjaimes) November 2, 2022

Finalmente, compartió en sus redes sociales detalles del encuentro.