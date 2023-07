“¿Qué cambió con Messi? Ahora la pelota te llega”: Josef Martínez

Josef Martínez: el crack viral que le enseñó a Leo Messi... ¡A RECLINAR LOS ASIENTOS EN INTER MIAMI!



#ESPNenStarPlus | @ESPNFutbolArg pic.twitter.com/XMmWizjO6E — SportsCenter (@SC_ESPN) July 26, 2023

“Él no sabía cómo bajar el coso (la silla), entonces yo bajé el asiento. Me preguntó que cómo se bajaba, y le dije, ‘así Leo’, y me agarraron precisamente en ese momento”, responde entre risas.

El atacante de ‘la Vinotinto’ aseguró que el trato con el argentino es “natural”, pero dejando claro que no se meten mucho en sus cosas, para intentar que se sienta cómodo.

“¿El trato? Muy natural, él en su espacio, cada quién en su espacio, nadie quiere meterse mucho dentro de su momento, y que sea lo que se tengan que hacer. Creo que hay un lindo grupo y todos estamos muy contentos con su llegada”, concluyó.

El Inter Miami, que acumulaba once partidos sin conocer la victoria, acumula dos triunfos consecutivos desde la llegada del argentino Lionel Messi y la del español Sergio Busquets, otra de las estrellas que arribó en este mercado. Primero derrotaron a Cruz Azul 2-1 y este martes vencieron 4-0 al Atlanta United, clasificándose a los dieciseisavos de final de la Leagues Cup.

Messi acumula ya tres tantos con la camiseta de ‘las Garzas’, generando el delirio de la afición rosa, que hoy disfruta con el fútbol de uno de los mejores jugadores de la historia.