“Esto debería ser un antes y un después en la historia del béisbol del país”

Histórico. Hazaña. Maravilloso. Se puede llamar de muchas formas, pero el título logrado por los Caimanes de Barranquilla en la Serie del Caribe es de los acontecimientos más importantes en la historia del deporte colombiano.

Así lo ve su mánager, José Mosquera Crissón, quien compartió sus sensaciones luego de este triunfo sobre los Gigantes del Cibao.

“Debería ser un antes y un después en la historia del béisbol colombiano. Todo lo que el equipo hizo acá fue historia. Tener a ‘Pipe’, (Urueta) que ha sido mi mentor toda la vida. Tener dos dirigentes colombianos, ¿qué más para que sigan apoyando? No es simplemente disfrutar el triunfo, pasar la página, montarse en el bus del triunfo y ya, es seguir apoyando, seguir poniendo nuestro grano de arena aunque los torneos se paren para que se siga apoyando el béisbol colombiano”, comentó el piloto de los ‘Saurios’.

“Siempre que asisto a estos torneos me gusta que nos vean como cenicientas, porque ese tipo de cosas nos dan mucha confianza a nosotros. Hay jugadores que no aparecen en los listados y eso no debería ser así, porque eso es importante. Después de este torneo nos verán diferente. Los otros equipos tienen más tradición, tienen más Series del Caribe y no lo vemos como una ofensa, son los rankings que están en el torneo. Seguiremos haciendo nuestro trabajo”, agregó.

El atlanticense, que fue escogido como el Mejor Manager del torneo, habló de la importancia que tuvo en el título el venezolano Sandy León.

“Sandy (León) es otra parte del staff. Muchas de las decisiones que tomamos es consultándole. Tenerlo detrás del plato ha sido bueno, es un tremendo competidor, no le gusta regalar outs. Siempre yo, en lo personal, me conecto con él para tratar de explicarle el plan y ha funcionado. Sabíamos la clase de abridor que era Raúl y lo atacamos al inicio, luego descifró a nuestros bateadores y lanzó 6-0, hay que darle mérito por eso. Jugamos buena defensa y se dio el resultado”, analizó Crissón.

“La mayoría de nuestros abridores eran de República Dominicana, teníamos expectativa de lo que podían hacer. Nuestro cerrador jugó con Gigantes en Colombia y demostró que tiene un gran brazo y nos pudo acompañar. República Dominicana ha ido aportando a nuestra Liga y abriéndose puertas. Hay una competencia muy grande acá y no todos pueden jugar, entonces van y tocan puertas en otros países y por eso podemos hacer estas presentaciones con todo su apoyo”, añadió.

Por último, José dijo que espera que se siga manteniendo la mirada en el béisbol colombiano en el futuro cercano.

“Estamos en un muy buen momento. Sabemos el poder que tiene el fútbol allá, todos somos hinchas de la selección. Sin embargo, tenemos que aprovechar este auge, seguir apoyando a estos muchachos. Después de esto muchos de ellos no tienen trabajo, simplemente siguen jugando una Liga en Colombia de bajo nivel y es ahí donde tenemos que reforzarnos”, finalizó.