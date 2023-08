Jorge Alfaro y Nabil Crismatt fueron puestos en asignación

Alfaro comenzó el año con los Medias Rojas de Boston. Estaba esperando un chance en el equipo principal, pero nunca llegó y el 3 de junio decidió rescindir contrato de liga menor para conseguir una nueva oportunidad en Las Mayores.

Aterrizó en los Rockies de Colorado, que lo mandó unos pocos días a los Isótopos de Alburquerque, en la categoría Triple A, y luego lo llamó para el equipo principal. Sin embargo, su desempeño no resultó el ideal y el 30 de junio fue puesto en asignación, donde de nuevo, curiosamente, lo llamaron los Medias Rojas y le hicieron un vínculo laboral de grandesligas.

No obstante, ‘el Oso’ tampoco respondió positivamente a esta oportunidad. En 17 turnos al bate en ocho compromisos con el team bostoniano de la Gran Carpa, solo bateó dos sencillos. No anotó ni impulsó carreras. Su promedio ofensivo no pasó de 118. Cometió dos errores a la defensiva.