Jordi Alba se une al ‘combo’ en el Inter Miami: “vengo a ganar todo”

Jordi, que manifestó que llega bien en la parte física, pese a realizar la pretemporada de forma individual, espera ayudar pronto desde el campo a su nuevo equipo, con el que espera debutar en los próximos días.

"QUIERO GANAR TODO CON INTER MIAMI", Jordi Alba y los objetivos que tiene en su llegada al fútbol de Estados Unidos.



#ESPNenStarPlus pic.twitter.com/Fl6JLZaxSS — SportsCenter (@SC_ESPN) August 1, 2023

“He entrenado bastante bien en Barcelona, es verdad que no es fácil entrenar solo, pero trabajé duro para poder competir, tenía ganas de entrenar con mis compañeros, todos me han recibido de forma espectacular. Físicamente me encuentro bien. Es un cambio climático importante, pero me siento con fuerza, energía y sobre todo mucha ilusión”, concluyó.