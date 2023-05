Un dos veces veces campeón del Super Bowl elogió a Christian González

Jonathan Jones, dos veces campeón del Super Bowl con los New England Patriots, afirmó este miércoles la necesidad que el equipo tenía de contar con un joven de la calidad del esquinero de origen colombiano Christian González para la temporada 2023.

“Lo necesitábamos. Necesitamos ayuda en la defensiva profunda. Toda la ayuda que podamos conseguir porque hemos tenido mucha transición en esa posición en los últimos años”, reconoció Jones, el esquinero más curtido que tienen los Pats para esta campaña.

El ganador de las ediciones LI y LIII del Super Bowl elogió que su equipo reclutara a González en el lugar 17 de la primera ronda del Draft de este año para dar mayor seguridad a la defensiva secundaria que en 2022 ocupó decimosexta posición entre 32 equipos.

Christian González tiene 20 años, nació en Carrollton, Texas. Su padre, el colombiano Héctor González, jugó baloncesto con los Piratas de Bogotá entre 1996 y 2000; gracias a su talento deportivo obtuvo una beca para estudiar en la Universidad de Texas, donde creció su hijo.

Una de las principales cualidades de González es su velocidad. En el pasado NFL Scouting Combine 2023 el exesquinero de los Oregon Ducks del fútbol colegial impresionó a los entrenadores de la NFL al registrar 4.38 segundos en la carrera de 40 yardas, velocidad que lo hace ideal para cumplir con la cobertura hombre a hombre.

Jones explicó que ayudará en todo lo que pueda a la adaptación de González, y de los otros dos novatos que adquirió el equipo en el Draft; Ameer Speed, e Isaiah Bolden.

"Yo tuve a un gran grupo de jugadores de los que aprendí que me hicieron comprender lo que significaba pertenecer a los Patriots, ahora es mi turno de ayudar, aún no soy tan viejo, sé que ellos se fijan en mí. Tienen hambre y me encanta estar con ellos", detalló el esquinero de 29 años.

González, quien ya entrena con el equipo, no pierde la oportunidad de mostrar su amor por Colombia. Lo corroboró durante el Draft de abril pasado. Luego de ser elegido por los Pats subió al escenario y se abrió la chaqueta para presumir el forro con los colores de la bandera colombiana.