“Respeta, Juan Cruz Real”: James Sánchez

Las palabras del entrenador de Junior, Juan Cruz Real, sobre el estado de las instalaciones del estadio Sierra Nevada de Santa Marta, no cayeron nada bien en suelo samario.

Muchos han sido los que rechazaron las frases del timonel rojiblanco, el cual puso en entredicho las condiciones del máximo escenario de los magdalenenses.

“Me sorprende, y quiero ser respetuoso con esto, que una cancha de esta, un piso de este tipo, se use para jugar partidos de primera división. La pelota no se puede controlar, pica para todos lados, perdemos a Rosero por la irregularidad del campo, ya que se hizo un esguince de tobillo. Yo creo que en ese sentido y en todo lo demás, fue negativo. La cancha mala, los vestidores donde estábamos nosotros eran impresentables, sin agua, sin nada. Hay cosas que no se pueden permitir. La cancha y este estadio son injugables”, expresó.

Una de las voces más fuertes que le contestó al orientador argentino fue el exjugador del Junior James Sánchez, hoy uno de los referentes del Unión, quien pidió respeto por el trabajo que realizó su equipo en el tiempo que se pudo el jugar el clásico, suspendido por violencia de las barras en la tribuna.

“¿Entonces las siete canchas que visitaste y jugaste defensivo y perdiste estaban malas? Al que sabe de fútbol no lo versees, nunca dijiste nada del terreno de juego. Ayer (sábado) hubo un Unión Magdalena que trabajó, era un partido parejo, deja de excusarte, Unión y Junior jugaban fútbol hasta que se pitó. Respeta, Juan Cruz Real”, señaló el volante en sus redes sociales, citando un video donde aparece el exjugador samario Óscar Bolaño, hoy administrados del estadio Sierra Nevada, donde asegura que “el estado del terreno de juego es excelente” y señaló que “fue certificado por los delegados de la Dimayor y el árbitro del partido Unión Magdalena - Junior antes del inicio del juego”.

“Apoyo, Óscar. En Colombia existen canchas peores, cuando perdieron en las primeras cinco fechas no dieron la misma excusa. Anoche (sábado), Unión Magdalena hacia un gran clásico hasta donde se jugó. Excusas no existen cuando lo mejor es reconocer el esfuerzo de un grupo que quiere salir de la situación en la que se encuentra”, agregó James Sánchez.

Además de exjugador del Junior, también se expresó respecto al tema la alcaldesa de Santa Marta, Virna Johnson, quien en una serie de trinos arremetió también fuertemente contra el estratega del equipo barranquillero.

“¿Qué pretendía con sus argumentos mentirosos? No quisiéramos creer que sus palabras tienen otras intenciones fuera del fútbol”, señaló la mandataria, quien agregó que: “señor Cruz, es muy simple; si el campo de juego y los camerinos del Sierra Nevada no estuvieran en óptimas condiciones la Dimayor y los jueces de cada fecha no permitieran que se jugaran ni los partidos del Unión, ni los del Valledupar”.

La polémica por los hechos violentos que se presentaron entre Unión Magdalena y Junior, el pasado sábado, en el ‘Clásico Costeño’, seguirá unos días más, pues ambos equipos tendrán una disputa en el escritorio para definir la resolución del partido, que, hasta el minuto 72, estaba igualado a un gol.