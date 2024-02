Jairo Peñaranda: el barranquillero que puso la primera ‘piedra’ en la NFL

“Lloré de la emoción. La verdad, lo conocía, pero no sabía que tenía raíces colombianas. Me sorprendió cuando sacó la bandera de mi amada Colombia, no aguanté. Me removió recuerdos del pasado. La verdad me mató con ese gesto (risas)”, afirma.

Christian hoy recoge los frutos que sembraron los primeros colombianos en la NFL, como el barranquillero Jairo Peñaranda, el bogotano Fuad Reveiz —el segundo en llegar— y Fernando Velasco —de padres colombianos—, este último el único en llegar a un Super Bowl, en el año 2016, con los Panthers, cuando cayó ante los Denver Broncos por 24–10.

Peñaranda, que jugó para franquicias como los Ángeles Rams y los Philadelphia Eagles, asegura que no es fácil llegar a la NFL, pero no imposible. Además, considera que no es una cuestión de nacionalidad.