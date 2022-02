Hernán Torres se queja de agresión e insultos de una fanática del Cali

Hernán Torres, entrenador del Deportes Tolima, denunció que sufrió agresiones verbales y físicas durante el partido que Deportes Tolima y Deportivo Cali igualaron 1-1, el miércoles en la noche en el estadio del cuadro azucarero.

Torres describió que los partidos ante los verdes, “lamentablemente”, se han convertido en una guerra y que una muchacha que estaba en la tribuna detrás del banco técnico visitante lo insultó y lo agredió en la frente con una moneda.

“Fue un monedazo que me tiraron. Una señorita muy bonita ella empezó a gritarme cosas y cosas, yo le digo: qué pena una niña tan bonita con esa lengua, córtesela. Y me llovieron monedas por todos lados y me cortó una en la frente”, relató Torres en la rueda de prensa posterior al partido, cuando un periodista le preguntó por la leve herida que tenía en su frente.

El entrenador ibaguereño contó que en partidos anteriores en Cali había vivido la agresividad de algunos fanáticos. Recordó que un hincha quería agredirlo y casi entra a la sala de prensa. También señaló que una niña le lanzó toda clase de vulgaridades durante otro juego reciente de la Liga.

“Se está volviendo un problema venir a jugar con el Deportivo Cali, con estos temas de seguridad. La verdad se está volviendo un problema grave. Me parece que tienen que mejorar la seguridad para nosotros los participantes del juego. Hace 20 días que vine, tuvimos un problema allá afuera con unos hinchas que estaban muy enojados porque el Deportivo Cali perdió el partido. Esto es un juego, nosotros perdimos la final y Cali se fue tranquilo de Ibagué, no hubo ningún problema nadie agredió a nadie y quedaron campeones”, comentó Ramírez.

“La otra vez una niñita de 8 años me decía barbaridades detrás del banco, ¡una niñita! ¡Por Dios! ¡Qué educación les estamos dando a nuestros niños! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Recapaciten! Esto es un deporte para traer la familia, no para enseñarle que digan todas esas barbaridades que dijeron la niñita y la muchacha”, agregó.