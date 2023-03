Hernán Darío Gómez le da un ‘Bolillazo’ a Carlos Antonio Vélez

“No quise participar en la entrevista con ‘el Bolillo’ Gómez, no quiero ofenderlo, pero no puedo aceptar que él menosprecie a quienes han estudiado y se han preparado para los retos de la modernidad. Decir que no hay fútbol moderno y que solo es una forma de hablar y de terminología, no solo es peyorativo e injusto, sino que demuestra unas limitaciones de conocimiento serias. No aceptar la realidad es de mentes retrógradas y anquilosadas. Hay metodologías de entrenamiento nuevas. Hay varias teorías de juego y diversas maneras de jugar”, criticó Vélez.

“Si alguien no quiere modernizarse y actualizarse o no quiere ni le interesa, no es culpa de quienes sí nos interesamos por los cambios. Ese es su problema, pero de todas maneras debe respetar el pensamiento, las creencias y criterios ajenos. Ahora no lo puedo acompañar, me parece que se ha quedado en el tiempo, no aceptando que hay un cambio real en el tema del fútbol”, agregó el controversial comentarista futbolero.

Por eso Gómez ‘sacó el bolillo’ y se defendió. “Hay personajes que dicen que yo voy en contra de los que están estudiando y que los estoy menospreciando. Aquí los tengo al lado, estoy rodeado de varios estudiosos en mi equipo de trabajo, y entre todos estamos viendo cómo sacamos adelante al Junior”, expresó el entrenador antioqueño, quien procedió a presentar a cada uno de sus asistentes y la trayectoria que tienen encima.