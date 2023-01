‘El Niño’ ahora es un hit como empresario

¿Recuerda la primera vez que salió en EL HERALDO?

Sí, claro. No era de Grandes Ligas todavía, estaba como en Doble A, creo yo, cuando regresé de Puerto Rico en diciembre y empecé a jugar ese mismo año con los Caimanes. Quedamos campeones y tuve mucho éxito. Debe haber otras publicaciones de mucho antes, pero no me acuerdo. Se me viene a la mente esa.

¿Recortaba y guardaba las notas sobre usted en el periódico?

Solía hacer eso. Me acuerdo que siempre había un álbum en la casa. Lo debo tener. Siempre he estado agradecido con EL HERALDO porque mostró todo lo que hice en mi carrera, y eso es parte del éxito que han tenido los muchachos de ahora y los que vienen más adelante, vieron todo el recorrido mío y muchos se inclinaron por el béisbol.

¿Cuál de las muchas entrevistas que le han hecho en EL HERALDO recuerda?

Son muchas. Siempre he tenido buenos amigos en EL HERALDO y no quiero dejar de lado a ninguno.

¿Cuál es la portada con foto suya que más recuerda?

Hay una de Carnaval por ahí, muy buena. Chévere. Y otra por ahí un día que fui a EL HERALDO. Nos divertimos bastante.

¿La portada que usted recuerda es una en la que salió con ‘la Toti’ Vergara?

Creo que fue en Cartagena, ¿no? Sí, creo que sí, en el Reinado.

Está claro que muchos beisbolistas profesionales de hoy en día, son reflejo de sus triunfos. ¿Cuál es la diferencia entre ellos y usted?

Que cuando yo llegué, era el cuarto grandesligas de la historia de Colombia. Todavía no se habían abierto mucho las puertas para los colombianos. Cuando gané la Serie Mundial con los Marlins en 1997, fui muy reconocido y se despertó todo el ánimo para jugar béisbol.

¿Cómo hace para mantenerse con los pies en la tierra, con tanta sencillez?

Esa vaina es en la cámara, después que se apague la cámara soy todo un desastre (risas). No, mentiras. Yo creo que no hay éxito si no hay humildad. Uno puede ser el mejor pelotero del mundo o el mejor deportista del mundo, pero no eres completo si no te reconocen como buena persona. Ahí se daña todo. Uno lleva por dentro el carisma y la humildad. Gracias a Dios le agrado a la gente. Siempre dije: no quiero ser un buen deportista, quiero ser una buena persona.

Alguna vez me dijo en una entrevista que si usted va a cine, hace la fila como cualquier parroquiano y no exige privilegios ni nada en medio de su fama. ¿Sigue igual?

Sigo en lo mismo. Hay que respetar el espacio de cada quien y ser como es uno, y yo soy así. Yo no mando ni en mi casa. A veces quiero comer algo, y me dicen: ‘no, es esto’. Bueno, eso es lo que es. Me gusta ser como soy y no molestar a la gente.