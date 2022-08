“Hay que reconocer que jugar ante Estados Unidos no es fácil”: Moreno

Pasan las horas, pero la derrota 95-77 que sufrió Colombia ante Estados Unidos, este lunes, en el coliseo Elías Chegwin, sigue muy vigente.

El equipo colombiano estuvo bastante nervioso en el juego y no pudo frenar los potentes y efectivos ataques de su rival, que gracias a varios triples logró sacar una buena ventaja en el marcador.

Ese dominio abrumador por fragmentos del juego que tuvo el combinado estadounidense también lo notó el entrenador de ‘la Amarilla’, Guillermo Moreno Rumié, quien aseguró que “no es fácil jugar ante Estados Unidos”

“Fue un gran esfuerzo, pero defender 58% de tiros de tres y más del 50% de tiros del campo es muy difícil. Cuando te anotan de tres, uno debe responder con tres también, pero eso no se pudo hacer. La diferencia fueron los triples que ellos anotaron. Ellos supieron tener el balón, la paciencia del baloncesto americano y nos ganaron”, expresó el estratega en rueda de prensa.

Sin embargo, el orientador también consideró que, aunque fueron superados en el trámite del compromiso, trataron “de hacer las cosas lo mejor posible” en el compromiso.

“Cuando uno ve las estadísticas se ve que los tiros estuvieron parejos, ello no nos quitaron los tiros, pero nuestra eficacia en anotar tiros de tres no fue bueno como el de ellos. Nosotros trabajamos, hicimos los esfuerzos necesarios. Hay que reconocer que jugar ante Estados Unidos no es fácil, pero hicimos nuestro mejor esfuerzo y el mejor empeño. Tratamos de ser el mejor Colombia que podíamos ser”, expresó el timonel.

El estratega también cambió el chip y dijo que empezarán a pensar en la Americup de este año, en la que no contarán con Braian Angola, y en la próxima ventana clasificatoria para el Mundial de la Fiba 2023.

Más reacciones

Casi todos los jugadores del combinado nacional salieron a dar la cara luego de la caída ante Estados Unidos en un Elías Chegwin que estaba repleto de aficionados que llegaron con la ilusión de dar que se pudiera dar un ‘batacazo’.

Uno de los que habló luego del encuentro fue Andrés Ibargüen, quien le restó importancia a su juego individual y se lamentó porque no se pudo conseguir el triunfo en suelo barranquillero, que hasta ahora venía siendo un fortín para el equipo nacional.

“Mi juego me da igual, porque lo más importante es el rendimiento grupal y lastimosamente se perdió. Ahora toca hablar con el entrenador y replantear las cosas para mejorar de cara a la próxima ventana clasificatoria que tengamos”, manifestó el jugador.

Colombia ahora empezará con su preparación para la Americup de este año y pensará también en la próxima ventana de clasificación rumbo al Mundial de la Fiba, en el que tendrá que empezar a conseguir victorias si quiere soñar con un cupo al torneo ecuménico.