“Nos vamos a jugar una final para seguir pensando en ir a Catar”: Preciado

Aunque es uno de los más jóvenes en toda la convocatoria, Harold Fabián Preciado no le teme a recibir una oportunidad de Reinaldo Rueda para ser titular ante Bolivia, el jueves en el Metropolitano, a las 6:30 p.m., en la penúltima fecha de la Eliminatoria Sudamericana rumbo al Mundial de Catar.

“Uno como jugador siempre quiere estar de titular, pero si se me da la oportunidad de jugar, espero dar lo mejor de mí, y si no, estaré dándole mis mejores energías a mis compañeros. Dios quiera que se me dé esa oportunidad y pueda marcar mi primer gol con la selección, que es lo que anhelo y he soñado hace mucho tiempo”, manifestó en rueda de prensa.

El atacante, que viene destacándose con el Santos de México, habló de la racha negativa que traen los delanteros de ‘la Amarilla’ y de la posición en la que puede jugar.

“Sabemos que los delanteros somos de racha. Todos los jugadores que han sido convocado en ataque están pasando por un buen momento, marcando goles y esperemos que esos tantos que venimos haciendo los podamos hacer en la selección”, comentó el ariete.