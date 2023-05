Habla recogebolas del gol de Sandoval: “Estaba concentrado, jugué mi partido”

Fue una de las figuras de la cancha. Aunque no haya entrado al campo de juego, dio una mano oportuna y tiene una pequeña cuota de mérito en la valiosa victoria de Junior 1-0 sobre Millonarios, el domingo en el estadio Metropolitano.

Si el recogebolas hubiese estado tan dormido como la defensa azul, Léider Berrío no hubiera podido cobrar rápido el tiro de esquina, Luis Sandoval no habría podido cabecear el balón y los rojiblancos no se hubiera puesto en ventaja al minuto 20 del primer tiempo.

La concentración de Émerson Palacios Valenzuela, el recogebolas que se avivó y le pasó prontamente la pelota a Berrío, fue vital para redondear la sorpresiva jugada que significó la explosión de júbilo de 40 mil personas en el ‘Metro’ y tres puntos de oro en la lucha por tratar de ingresar a los cuadrangulares semifinales de la Liga.

“Estaba metido en el cuento, jugando mi partido”, dijo Émerson en diálogo con EL HERALDO.

“En medio de la vaina –cuenta con espontaneidad—, yo veo que los otros recogebolas pusieron los balones cerca de la línea y se fueron para atrás. Yo estaba muy concentrado en el partido. Cuando ataca el equipo y se da el tiro de esquina, veo que Berrío viene rápido. No había balón y yo se lo llevé de unas: ‘listo, cobre rápido’. Ni siquiera vi el gol, solo la celebración del estadio y de los jugadores. Estaba tan concentrado en lo que me tocaba hacer que después de poner el balón fui a buscar otro”.

Gracias a toda esa astuta concepción, en la que el ‘primer pase’ fue de él, Junior salió airoso en un difícil compromiso. Por eso este joven valor de la cantera rojiblanca no ha parado de sonreír y recibió la felicitación de Berrío y del entrenador de arqueros, José María Pazo.

“El profe Pazo se me acercó a felicitarme. Berrío me dio la mano en el festejo y me dijo: ‘todo bien’”, relata con satisfacción y orgullo.

No aprovechó el momento para pedir camisetas o guayos nuevos. “Eso me da pena, no le pido nada a nadie”.

Émerson, que hacía de recogebolas por primera vez en un partido de Junior (anteriormente había estado en juegos del Barranquilla FC), se conforma con su aparición en televisión, con las bromas de sus compañeros, de sus vecinos en la ‘Casa Hogar’ del club y de sus amigos. Se ha divertido mucho viendo imágenes y leyendo comentarios sobre toda la jugada del gol.

“Entro normal al Instagram y veo un poco de mensajes: ‘manito, te ves bien en televisión’. La gente subiendo estados. Me tienen prendido”, apuntó el juvenil.