Gran Premio de Brasil: ¿quién se queda con el subcampeonato de la F1?

Sainz aspira a acabar el Mundial por delante del excéntrico y espectacular campeón de Stevenage y tampoco debe descartar superar en la general final al otro Mercedes, el de Russell, que lo aventaja en 19 puntos.

Alonso, de 41, que festejó sus dos títulos mundiales (2005 y 2006, con Renault) precisamente en este circuito, es noveno, con 71 unidades, en un Mundial en el que su Alpine lo volvió a dejar 'tirado' por enésima vez (el ovetense podría llevar fácilmente el doble de los puntos que acumula) en México, hace dos domingos.

El genial piloto asturiano correrá por decimonovena vez en la pista en la que nunca ganó pero en la que ha sumado ocho de los 98 podios que cuenta en la división de honor del automovilismo; y donde acabó tres veces segundo.

En Interlagos, Sainz logró, en 2019 y con un McLaren, el primero de sus catorce podios en la F1. El año pasado, el talentoso piloto madrileño acabó sexto una carrera en la que Fernando fue noveno y 'Checo' -que cuenta 25 'cajones' en la categoría reina-, cuarto.

En Brasil nadie ha ganado tantas veces como el cuádruple campeón mundial francés Alain Prost, que hizo sonar en seis ocasiones la Marsellesa, aunque en cinco de ellas lo hizo en Jacarepagua, el circuito de Rio de Janeiro: en el que se corrió por última vez en 1989.

Mi casco para el fin de semana, ¿les gusta?

Ojalá seamos tan rápidos como Pantera Negra #wakandaporsiempre #BrazilGP



