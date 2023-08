Indeportes entrega implementación deportiva a 20 Ligas del Atlántico

“Ella me hizo el favor de prestármela. Esa bicicleta es mucho mejor que la mía, sin embargo no está al nivel de las bicicletas de los demás competidores. Está en un buen nivel, pero las de ellos son mejores, son último modelo. De todas formas para mí fue una ayuda muy grande. Me siento muy agradecido con ella por prestármela. Tener una bicicleta de esas para nosotros es muy difícil por un tema económico”, explicó Jaramillo, que hoy ya goza de una bicicleta propia, apta para competir en las mejores pistas del mundo.

Entre tanto, la campeona mundial de pista, la antioqueña Juliana Londoño, quien pertenece al registro del Atlántico, también se mostró complacida por este respaldo al deporte del departamento. “Me siento muy feliz por todo el apoyo. Espero que sean más años de la mano con el Atlántico para seguir logrando más triunfos en competencias”, dijo Juliana, quien también recibió su bicicleta.