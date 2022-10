“Nunca quise mostrar mis partes íntimas”: Geisson Perea

Por ejemplo, el periodista Francisco J. Velez dijo que lo realizado por el jugador de Santa Fe era una "falta de respeto".

“Que falta de respeto de Geisson Perea, jugador de Santa Fe, bajándose la pantalonera cuando los jugadores saben que la cámara de TV los puede captar en cualquier momento”, escribió en su cuenta de Twitter.

Ante esto, el caleño aclaró en el programa 'Primer Toque' del canal ‘Win Sports’ que “lo que intenté fue acomodarme la licra, en ningún momento quise mostrar mis partes íntimas”.

“Cuando estoy dentro de un campo de juego me preocupo por competir, por jugar y no por si la cámara me va a ver”, aseguró el deportista.

Agregó que está dispuesto a hablar con todos los medios que lo contacten para aclarar la situación, pues el acto también causó desagrado en su núcleo familiar.

“Ver la tristeza y la preocupación de mi padre, ver ese reflejo en mi madre, la preocupación en mis hermanos, hizo que alzara mi voz. Y mi esposa y mi hija... Voy a hablar siendo persona, lo que sucedió, me salgo del contexto de jugador. Somos personas. Tenemos la dicha de ser futbolistas y a Dios gracias por eso, pero somos personas”, declaró en el programa Vbar de Caracol Radio.

También se mostró en desacuerdo con quienes piden que se le imponga una sanción, pues él afirma que no fue un movimiento intencional, sino que se trató de un accidente.

“Hablan que sanción, que soy irrespetuoso. Yo digo: si tienen argumentos, muéstrenlos. Me siento afectado, nunca voy a opinar si me critican desde lo deportivo, pero no que critiquen a la persona, mis valores”, sostuvo.