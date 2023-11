Gabriela Bolle se queda con la medalla de plata en el BMX femenino

La deportista atlanticense viene compitiendo mano a mano hace mucho tiempo con la experimentada Mariana Pajón. En los pasados Juegos Panamericanos de Santiago, la antioqueña ganó el oro y la barranquillera el bronce, dándole dos medallas más al país en las segundas justas deportivas más importantes del mundo.

El ir de la mano de una de las mejores deportistas de la historia colombiana le ha servido a esta joven deportista. Inclusive, Pajón, luego de finalizar la competencia, resaltó el nivel que viene teniendo Bolle y aseguró que ya se puede “retirar tranquila” porque está ella para tomar su lugar.

“Sé que la Gobernación del Atlántico ha hecho lo mejor con sus corredores, eso se ve en el talento y en los resultados. En un futuro no, en el presente, en este momento no me imaginé algún día decir, dejo el deporte y viene alguien, lo veía lejano. Ahora es una realidad, me puedo retirar tranquila, aunque todavía tengo pedal por dar, pero es un orgullo decir que estoy ahí como campeona con corredoras que están conmigo”, declaró la experimentada Pajón.

“Los resultados en el deporte tiene un combo importante: un buen escenario, un buen entrenador y el apoyo para que los corredores puedan salir adelante, eso se ve en el Atlántico”, complementó.