Futre pide autógrafo a Messi: “casi voy a la cárcel por tenerlo”

El exfutbolista portugués Paulo Futre, leyenda del Atlético de Madrid, protagonizó uno de los momentos más comentados del partido entre Benfica y PSG cuando le pidió un autógrafo a Lionel Messi, diciendo que el argentino es, junto a Maradona, uno de los zurdos “mucho mejores” que él.

Antes del inicio del partido de ‘Champions’, Futre, trabajando en la retransmisión de este miércoles por un canal local, se acercó a Messi durante el calentamiento y le pidió que le autografiara una camiseta del Atlético con su nombre.

Con la ayuda de su compatriota Luís Campos, asesor del PSG, el ex lateral del Atlético logró vencer las reticencias de los responsables de seguridad en el encuentro y llegar al astro argentino.

Modestia aparte, solo he visto dos zurdos que me parecieran mucho mejores que yo. Los dos argentinos.



Diego Maradona fue el único jugador a la que le pedí un autógrafo para mi, cuando compartimos equipo en la Selección del Mundo en 87.



Hoy he pedido el segundo a Leo Messi. pic.twitter.com/4MrtIsq84N