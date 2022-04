Rincón y la final de 1993: “Panesso, pita ya, este Junior merece ser campeón”

Pacheco padeció en carne propia la calidad que desplegaba Rincón dentro de un terreno de juego. “Lo sufrí demasiado cuando Junior enfrentaba a ese América (de los 90). En el cuadrangular final (en 1992) en el que Junior no ganó ni un punto, nos hizo un gol en el que casi le vuela la cabeza a José María Pazo. Cuando lo ibas a enfrentar tenías que que correr el 300% para poder superarlo. Pocas veces lo superamos porque era un jugador que marcaba mucha diferencia”.

Otra de las anécdotas que se vienen a la memoria del ex mediocampista atlanticense involucran a Alan Valderrama, hermano de Carlos ‘el Pibe’ Valderrama.

“Una vez jugamos contra América allá en Cali y por el costado del banco nuestro, Alan Valderrama fue a apretarlo y Freddy, estando de espaldas, le hizo un túnel. Recuerdo que Alan salió corriendo y riéndose. Yo le dije: ‘¿de qué te ríes? ¿No ves que te hicieron un túnel?’. Alan me contestó: ‘sí, pero me lo hizo Freddy Rincón, si me lo hace Leonel u otro, sí me emputo’. Yo me quedé callado porque tenía razón, Freddy era un crack”.

“Están destrozados”

Wilson Pérez, ex lateral derecho que compartió durante muchos años con Rincón en el América y la Selección Colombia, “está muy golpeado” por la muerte de su amigo, según palabras de Pacheco. Así mismo Carlos Valderrama, quien solo se ha expresado a través de sus redes sociales.

“Ayer tuve la oportunidad de hablar con Wilson, lo llamé, y está destrozado, muy, pero muy dolido. Lo que estamos viviendo no es fácil. Seguro que Carlos está igual. Ellos compartieron mucho más con Freddy, estuvieron más tiempo en concentración, fueron más ‘familia’. El golpe que hemos recibido no es fácil de asimilar. Lo que nos queda es tener la fortaleza, es algo con lo que tenemos que convivir, es un dolor que no se nos va a quitar fácil”, consideró Pacheco.

“Quisiera que esto fuera una pesadilla, que me levante y me digan que Rincón está bien y con nosotros, pero no, es una realidad que tenemos que afrontar. La vida hay que continuarla”, puntualizó.