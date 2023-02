Negreira amenazó al Barcelona con destapar “escándalo” tras finalizar pagos

El número dos de los árbitros amenazó en febrero de 2019 al club azulgrana, entonces presidido por Josep María Bartomeu, con contar "sin miramientos las irregularidades del club que había conocido y vivido de primera mano".

"Tengo la firme intención de cursar denuncia ante los Juzgados lo que seguro acarreará consecuencias negativas. Hasta ahora no he iniciado estas actuaciones para, justamente, evitar graves consecuencias, albergando la esperanza de llegar a un debido entendimiento en relación con mi pretensión ya que no creo que otro escándalo favorezca al club y mucho menos al señor Rosell, habida cuenta de cómo éste facturaba al club o éste a él", apuntó Negreira en el inicio de su burofax.

La Fiscalía de Barcelona investiga por un presunto delito de corrupción entre particulares a una empresa de José María Enríquez Negreira, por unos pagos de 1,4 millones de euros realizados por el FC Barcelona entre 2016 y 2018.