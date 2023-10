“Cristiano Ronaldo y yo comíamos sobras de hamburguesas de McDonald’s”

“Era la primera Eurocopa de Cristiano con la selección absoluta de Portugal y antes nos fuimos de vacaciones. Entré con la selección nacional pero era demasiado joven para jugar. Si fuera mayor, podría haber estado allí”, agregó.

El exfutbolista afirma que conoció a Cristiano cuando tenía ocho años. “Era nuevo en el Sporting y fuimos a un torneo en Madeira. Pasamos buenos momentos juntos, momentos realmente buenos. El fútbol no era tan serio en aquella época para nosotros. Pero siempre recuerdo a Ronaldo como un gran trabajador, realmente comprometido y alguien que quería ser el mejor”, comentó.

“Él siempre ha sido así, molesto cuando perdía. Ese esfuerzo le ha llevado hasta donde está ahora. Incluso hoy en día no necesita jugar, pero quiere ser el mejor. Ha ganado todo lo que pudo, ya no queda nada. Pero es resultado de ese esfuerzo cuando éramos niños. Ni siquiera él sabía que estaría donde está ahora. Yo creía que iba a ser alguien en el fútbol, ​​un buen jugador pero ¿al nivel que alcanzó? En ese momento, no”, añadió.

The Sun rememoró que cuando ‘el Bicho’ pasó del Sporting de Lisboa al Manchester United en 2003, “declaró de manera memorable”: “Si crees que soy bueno, espera a ver a Fabio Paim”.