“Soy una brasileña que se siente colombiana”: Bruna Kajiya

R.

No, nunca. Yo simplemente hacía todo por pasión. No podía salir del agua. Entraba a navegar por cinco o seis horas, pero sentía que todo se pasaba en un minuto. De hecho, cuando llegó el momento estuve a punto de irme a estudiar negocios internacionales en la universidad y dejar todo de un lado. Sin embargo, mi madre me preguntó que por qué no hacia lo que realmente me gustaba. Puso sus ahorros para ir a mi primer Mundial y quedé en segundo lugar. Allí fue cuando me di cuenta que tenía potencial. Cuando le conté todo me dijo que ella sabía y que iba a ser la numero uno del mundo.