En video: así suena la canción que le hicieron hinchas del Liverpool a Díaz

Como no podía ser de otra forma en la tierra de The Beatles, el sonido es armonizado por Rock and Roll y tiene una letra en la que describe cómo ha sido la llegada del futbolista a suelo británico y la manera en la que ha conectado con Mohamed Salah, Roberto Firmino, Diogo Jota y Sadio Mané.

“Fue firmado por el Liverpool desde FC Porto. Y cuando anota baila con Diogo. Él juega con Salah, Mané y Firmino. Oh Luis Díaz nos vuelve 'fucking' locos”, dice la canción que fue publicada por The Red Men Tv, una página de aficionados especializados en Liverpool que suelen tener este tipo de canciones creativas con los jugadores.