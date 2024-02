“En el arbitraje colombiano hay corrupción y acoso sexual”: Harold Perilla

R.

Claro, claro, porque si no, no podrían sobrevivir. Un árbitro que no dirige en todo un mes, pues no tiene sueldo. A mí me pasó, duré varios meses sin programación, ni siquiera porque hubiera cometido un error, ni por nada, simplemente porque no era del gusto o afín con el instructor del momento, que en este caso era el señor Otálvaro Polanco y actualmente es el señor Ímer Machado. Entonces, si tú no te la llevas bien con ellos, pues no te programan. Y si no te programan, no puedes recibir un ingreso y atender los gastos de tu hogar. En mi caso, por ejemplo, mis hijos, colegios, alimentación, arriendo. Uno no puede estar pegado al arbitraje. Yo lo hice porque me tocó, porque ningún trabajo me aceptaba los tres días, ni me aceptaban los horarios de entrenamiento. Tuve que retirarme y, de cierta forma, aguantar muchas dificultades económicas por ese mismo motivo, porque no teníamos un sueldo básico. Entonces, si usted no está tranquilo en su vida, si no tiene tranquilidad económica, es muy difícil llegar el fin de semana, con una cantidad de problemas, a resolver jugadas de fútbol donde todo el país te está mirando y señalando.