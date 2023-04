Empresarios mexicanos piden pista en ‘Gran Premio de Barranquilla en F1’

Barranquilla sigue calentando motores para acelerar hacia un sueño. Gestionando aquí y allá, en Colombia y en el exterior, espera luz verde a su aspiración de organizar lo que se llamaría ‘Gran Premio del Caribe’ de la Fórmula Uno.

Mientras realiza las diligencias y trata de cumplir con todos los requisitos que la tienen entre las 35 candidatas a hacer parte del calendario de competiciones de la Fórmula Uno, según publicación de Fórmula Directa, sitio web especializado en automovilismo, continúan abriéndose posibilidades para hacer realidad el anhelo.

La Corporación Interamericana de Entretenimiento, CIE, compañía que organiza el Gran Premio de México, ha mostrado interés en convertirse en parte del grupo promotor de la postulación de la capital del Atlántico como sede de una válida de la más relevante competencia automovilística del mundo.

“Hay un grupo de promotores privados, que son los gestores. Unos empresarios españoles han liderado el proceso (encabezados por Luis García Abad, mánager del piloto ibérico, Fernando Alonso), ellos trajeron la idea y comandarían buena parte de este proyecto. El grupo CIE, que maneja la carrera de México, ha manifestado mucho interés en participar”, explicó el alcalde Jaime Pumarejo, en diálogo con EL HERALDO.

“El Distrito ha acompañado con la capacidad logística nuestra, con la capacidad de gestión pública y, obviamente, la organización, que ha sido clave para que este Gran Premio pueda salir adelante, pero al final la gran responsabilidad termina siendo del promotor tanto en la consecución de recursos como en la logística de la carrera”, agregó el burgomaestre.

Pumarejo aclaró una vez más que “se ha logrado hacer un modelo de negocio en el que la mayoría de la inversión sea privada y lo que tiene que ser asumido por la ciudad sea inversión complementaria y multipropósito, es decir, mejoramiento de vías existentes o construcción de edificios para temas educativos o culturales que se pueden adecuar para que dos semanas al año funcionen como infraestructura o equipamento de la Fórmula Uno”.

“Nosotros tenemos que garantizar unas condiciones mínimas, que no son muy difíciles de cumplir y que traen un desarrollo económico increíble por cuenta de los ingresos que generan los turistas y las marcas que se asocian al proyecto”, añadió.

Según informe del portal web Expansión, la Corporación Interamericana de Entretenimiento invirtió en 2015 “360 millones de dólares para los siguientes cinco años, con la proyección de triplicar la inversión al final”.

La CIE, según la misma publicación, hizo alianzas comerciales y de patrocinio con Heineken, DHL, Aramco, Crypto.com, Emirates, Rolex, AWS, Ferrarin Trento 1902, Liqui Moly, Zoom, Gobierno de la Ciudad de México, Heineken, Citibanamex, GNP, Banorte, Telcel/infinitum, TopoChico, Tane, Kavak y Lapi.

Se calcula que el evento genera 8 mil empleos temporales en la capital azteca y ocupación hotelera por encima del 80%.

Pumarejo cree que existen razones poderosas para que el Gobierno de Gustavo Petro le levante el pulgar a la aspiración currambera.

“Al principio había una falta de información. Lo primero que hemos ido hablando y mostrándole al alto Gobierno, desde presidencia hasta diversos ministros, es que este es un proyecto viable. Segundo, que tiene los dos componentes centrales de su plan de gobierno: la promoción y utilización de nuestro medio ambiente como fuente de desarrollo e ingreso y la preservación del mismo. Y el desarrollo económico a través del turismo y el cambio de imagen del país. Todo eso se puede hacer a través del Gran Premio. Estamos mostrando esas bondades. Aparte este es un proyecto que no necesita de copiosas cantidades de recursos públicos. Hay respuesta positiva de varios funcionarios del Gobierno, ahora toca materializar eso”, insistió el alcalde.

¿Pero cuándo se definirá si Barranquilla o no es sede de la Fórmula Uno?... “Esto es un proyecto a largo plazo, no tan largo, estamos hablando de cuatro a cinco años para verlo materializado en una primera carrera. Tendríamos que tener la definición este año, las cosas que se necesitan y el compromiso de país y ciudad. Si logramos trabajar en conjunto, público y privado, este año quizá podríamos estar anunciando que a largo plazo tendríamos no solo un Gran Premio, una década de competencias en Colombia”, aseguró Pumarejo.

“Hemos avanzado en la propuesta y cada día es más posible. Todavía necesitamos más trabajo y acompañamiento, pero Fórmula Uno ve con buenos ojos que esto se pueda realizar, por eso podemos ser optimistas, pero cautelosos”, puntualizó.

¿QUÉ ES LA CIE?

La Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE) se define en su página web así:

“Con sus orígenes en 1990, la Compañía es uno de los participantes más destacados en el ámbito latinoamericano y mundial en la industria del espectáculo fuera de casa”.

“Ofrece una gama diversa de opciones de entretenimiento para una variedad de públicos y presupuestos en ciudades grandes y medianas de alto potencial económico y crecimiento poblacional del mercado mexicano; así como en Colombia. Dicha gama de opciones incluye conciertos, producciones teatrales, eventos deportivos, familiares, y culturales, entre otros. Asimismo, la Compañía opera un parque de diversiones, El Salitre, en Bogotá, Colombia”.

“La Compañía opera el Centro Citibanamex en la ciudad de México, uno de los mayores y más importantes recintos de exposiciones y convenciones en el ámbito internacional. Igualmente, es el más destacado productor y organizador de eventos especiales y corporativos en el mercado mexicano. Asimismo, CIE promueve y comercializa el Gran Premio de México de Fórmula 1”.

“Corporación Interamericana de Entretenimiento es una empresa pública cuyas acciones cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (“BMV”) desde 1995, bajo la clave de pizarra “CIE”. La Compañía mantiene certificados bursátiles de largo plazo operando en la BMV”.