“El profe Claudio nos dijo que teníamos potencial y confió en nosotros”

A principios de semestre Claudio Rodríguez trajo jugadores no tan reconocidos de Argentina, como es el caso de usted, y, si bien muchos tenían dudas de esos fichajes ustedes se han encargado de sacarles las dudas a todos…

R.

Claudio lo había dicho en su momento, que a nosotros los extranjeros nos traía porque sabía cómo afrontábamos cada partido. Era una situación muy complicada para el club económicamente, pero nosotros desde el primer día aceptamos el compromiso. Yo estaba muy emocionado de poder llegar a un fútbol tan lindo como el colombiano. Llegué acá sin que nadie me conociera, solo el entrenador porque me había enfrentado como técnico en Argentina. Cuando se comunicó conmigo no lo dudé, porque era una oportunidad para crecer en lo personal y lo futbolístico. Tomé la decisión de venir, de arriesgar, el plantel se armó bien con los otros argentinos, con Nicolás (Gil), que está en la Selección y es merecido. El plantel se armó bien, entendió lo que tenía que hacer dentro de la cancha y por suerte se dio todo bien.