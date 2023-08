¿El partido Equidad vs. Junior es demandable?

La Equidad también ha anunciado a través de su entrenador, Alexis García, que irá “hasta lo último” en esta situación porque la agresión provino del público juniorista, que acudió masivamente al estadio de Metropolitano de Techo.

“El presidente me llamó y me dijo que iba a revisar seriamente el tema porque el partido no lo acabamos nosotros, el partido lo acaba esa afición que había de Junior en la tribuna por una agresión al árbitro. Esperamos a ver qué es lo que ocurre con este tema porque esto no se puede dejar así, la intolerancia, la oda a los imbéciles en la tribuna es lo peor que le puede pasar al fútbol. El fútbol es un juego y aquí no puede venir la gente, y menos en un estadio como este, que ha sido un templo en el que se ha tratado a todo el mundo bien, a terminar los partidos cuando ellos quieren. Así que eso no hace parte del reglamento y habrá que revisarlo, y el presidente está dispuesto a llegar hasta lo último con eso”, declaró Alexis García en la rueda de prensa.