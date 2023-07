¡Siguen llegando estrellas! Inter Miami hace oficial el fichaje de Jordi Alba

Era un secreto a voces. Jorge Más, presidente del Inter Miami, lo había deslizado en una entrevista con TyC Sports, pero solo hasta este jueves es oficial, Jordi Alba llega a la MLS para hacerles compañía a dos grandes amigos como Messi y Busquets en un proyecto ambicioso.

OficialBienvenido @JordiAlba



We have signed Spanish international defender Jordi Alba to a contract through the 2024 season. Find out all the details:https://t.co/43s7DbZ528https://t.co/dj2lmpulM2 pic.twitter.com/DkVnMRT35n