El fútbol de amputados le cambió la vida a Florencia

Lo dice a boca llena, con orgullo y convicción: “El fútbol para amputados me cambió la vida”. Aunque Florencia Núñez Martins apenas tenía año y medio de nacida cuando le amputaron su pierna izquierda tras diagnosticarle cáncer en tibia y peroné, en varios momentos de su vida, sobre todo en la adolescencia y en sus días de colegio, salieron a relucir algunos titubeos en su autoestima.

“Tuve la suerte, para decirlo así, de que me tocara de chica, y toda mi vida ha sido igual, pero en mi entrada al liceo, me daba mucha vergüenza. El qué dirán me afectaba un montón”, reconoce ‘Flore’, delantera de la selección Uruguay que disputa desde hoy el Torneo Sudamericano de Fútbol para Amputados, en Salgar, Puerto Colombia.

“Me daba mucha vergüenza mostrar mi prótesis con pantalón corto, me podía morir de calor, pero no salía con pantalón corto”, agrega en su diálogo con EL HERALDO.

Sin embargo, hubo un momento en que todo el sonrojo quedó atrás y Florencia fortaleció su amor propio.

“En el 2018 me cambiaron la vida totalmente, fue verlos a ellos (señala a sus compañeros de selección) y decir: ‘¿por qué no mostrarme así tal cual soy?’. Ellos me cambiaron la vida”, reitera.

“El deporte es vida para todos, es una calidad de vida hermosa, y este deporte mucho más, te da fuerzas físicas y anímicas, es hermoso”, expresa con notable gratitud.