“El comienzo no fue fácil, pero sabía que podía ayudar”

R.

Yo siempre he sido muy fuerte mentalmente. No he dejado nunca que las críticas me afecten. Sé que entreno y trabajo bien, y sé que por esa vía las oportunidades iban a llegar. En los malos momentos me arropé en mi familia, tuve tranquilidad, paciencia, trabajaba normal. El equipo en esos momentos me arropó y gracias a Dios ahora tengo esa continuidad y estoy aportándole al Junior como realmente yo quería.