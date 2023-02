El cinismo del ‘Mudo’ Rodríguez al hablar de su paso por Junior

No es tan ‘Mudo’. Alberto Rodríguez, el defensa peruano que pasó por Junior en 2018 sin pena ni gloria, habló hasta por los codos en el programa en Youtube ‘La fe de Cuto’, del periódico Trome.

En medio de los muchos temas que tocó Rodríguez, apareció el cuadro rojiblanco, en el cual permaneció más tiempo en departamento médico que en la cancha. El zaguero, de 38 años, que se encuentra sin equipo y cercano al retiro, habló de forma burlona del equipo barranquillero y de la manera en que lo contrataron.

Aseguró que nunca quiso venir al club tiburón y que su exigencia económica fue pensando en que resignaran la idea de ficharlo.

“Ellos querían que fuera a toda costa, me llamaron directamente. Yo del fútbol colombiano tenía poquita referencia, no lo tenía mapeado. No sabía que Junior era un equipo grande y que los dueños eran ¡Los Dueños! Los verdaderos. El dueño del club es un señor que lo tiene desde el 70 (en referencia a Fuad Char), tiene mucho dinero. El hijo es el presidente (Antonio Char), otro hijo es senador (Arturo Char) y otro hijo es alcalde (Alejandro Char), ¡imagínate!”, contó ‘el Mudo’ Rodríguez, que se contactó con el argentino Bernardo Cuesta, delantero ex-Junior, antes de venir a Colombia.

“La verdad yo no quería ir, pero me insistían. Yo dije: ‘voy a pedir para que me digan que no. Cuando pedí, me dijeron: ‘listo, no hay problema’. Yo dije: ‘hubiese pedido más’ (risas). Cuando me entero quiénes eran los dueños, me dije: ‘hubiese pedido más’. Igual fue bastante bueno (el sueldo)”, agregó entre carcajadas.